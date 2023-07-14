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İstanbul’da maskeli kuyumcu soygunu: Lüks ciple geldiler 2 milyonluk altınları çaldılar

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Giriş: 14.07.2023 10:28
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde maskeli 4 kişi, lüks ciple gelerek girdikleri kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıkla giren maskeli hırsızlar, altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı. İşte akılalmaz soygunun detayları...
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