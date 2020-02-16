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16.02.2020

İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada |Video

Kağıthane’de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks cip ile seyir halinde 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve saldırganın motosikletle kaçtığı an ise güvenlik kanatlarına yansıdı. Görüntülerde, sokak başında bekleyen silahlı saldırgan seyir halindeki cipe ateş açıyor. Ateşin ardından saldırgan kaçıyor, kaçtığı esnada yere düşüyor. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçıyor.

Polis zanlıları arıyor

Öte yandan, olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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