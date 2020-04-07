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07.04.2020

İstanbul'da koronavirüs kurallarına uyuyor sanılan kişi, cinayete kurban gitti

İstanbul'da koranavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber'den haber alamayınca  polisten yardım isteyen arkadaşları bir cinayeti ortaya çıkardı. Ahmet Rençber'in katil zanlısı Emrullah U.  kısa sürede polis tarafından Ümraniye'de tuvalet penceresinde yakalandı. Şüpheli Emrullah U., cinayeti eski bir husumet nedeniyle işlediğini söyledi.

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