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İstanbul'da korkutan yangın!

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Giriş: 14.12.2022 12:47
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve yandaki binaya sıçramasını engellemek için çalışma başlattı.
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