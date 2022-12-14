14 Aralık 2022, Çarşamba
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İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve yandaki binaya sıçramasını engellemek için çalışma başlattı.