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İstanbul'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı | O anlar kamerada

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Giriş: 17.06.2023 16:33
Korkunç kaza dün İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Cip sürücüsü fren yerine gaza basınca pastaneye daldı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı!
Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı!
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