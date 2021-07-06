06 Temmuz 2021, Salı
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İstanbul'da korkunç cinayet! Evlilik hazırlığındaydı nişanlısı öldürdü
İstanbul Seyrantepe'de birlikte yaşayan nişanlıların kavgası kanlı bitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı evlilik hazırlığındaki nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü.