İstanbul’da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı

Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen bir türlü uyanmayan taksici, İHA muhabirinin müdahalesi sonrası uyandı. Bir süre aracın içerisinde bekleyen taksici ardından inip aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Trafikte seyrederken yalpalayan taksici bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.