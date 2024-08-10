İstanbul’da Karadeniz havası olan Paşamandıra Köyü! Tarım ve hayvancılık devam ediyor

Köylülerin bir araya gelip kurdukları mandıra ve bunun başında bulunan Paşa lakaplı kişiden dolayı Paşamandıra ismini alan köye götüreceğiz sizleri değerli izleyenler. Üstelik bu köy Beykoz'da...

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