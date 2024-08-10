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İstanbul’da Karadeniz havası olan Paşamandıra Köyü! Tarım ve hayvancılık devam ediyor

İstanbul’da Karadeniz havası olan Paşamandıra Köyü! Tarım ve hayvancılık devam ediyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 16:25
Köylülerin bir araya gelip kurdukları mandıra ve bunun başında bulunan Paşa lakaplı kişiden dolayı Paşamandıra ismini alan köye götüreceğiz sizleri değerli izleyenler. Üstelik bu köy Beykoz'da...
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