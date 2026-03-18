Hafif ticari aracın gizli bölmesinden esrar çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Mart tarihinde İskenderun'da durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; gizli bölmede 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.F.E. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.