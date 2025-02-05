İstanbul’da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi! A Haber ekibi trafikte son durumu aktardı

İstanbul’da yer yer etkisini gösteren kar yağışı, trafikte yoğunluğa neden oldu. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul Halıcıoğlu’ndan son durumu aktararak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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