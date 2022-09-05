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İstanbul’da kadına şiddet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine tekme ve yumruklarla saldırdı

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Giriş: 05.09.2022 10:46
İstanbul’da eli sopalı bir adam, boşanmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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