05 Eylül 2022, Pazartesi
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İstanbul’da kadına şiddet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine tekme ve yumruklarla saldırdı
İstanbul’da eli sopalı bir adam, boşanmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.