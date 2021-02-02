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İstanbul'da kaçak muayene operasyonu

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 10:53
Güncelleme:02.02.2021 11:51
İstanbul Esenyurt'ta iki farklı adrese operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde kaçak muayene yapıldığı tespit edildi ve o adreslerden biri 4 katlı kaçak bir hastaneydi. İçinde laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da kaçak muayene yapıldığı tespit edilen adreslere baskın yapıldı. ilk baskın bir daireye yapıldı.

Polis ekipleri içeri girdiğinde bir muayene odası, sedye, steteskop, tansiyon aleti, alçı kesme makinesi ve EKG cihazı tespit etti. Baskında tedavi için beklediği iddia edilen hastalar da vardı. Polis içeride detaylı tutunak tuttu ve muayene olmak için gelen hastalara imzalattı.



Esenyurt'ta başka bir baskın 4 katlı kaçak bir hastaneye yapıldı.

4 katlı kaçak hastanede; laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Tıbbi cihazlara Esenyurt ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri el koydu, ilaçlar da imha edilmek üzere toplatıldı. Baskın sonrası yaklaşık 15 çalışanın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaçak muayene operasyonu
Kaçak muayene operasyonu
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