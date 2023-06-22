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İstanbul’da kaçak eşya operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 11:37
Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak eşya operasyonu düzenledi. 14 ton kaçak eşya ele geçirildi. 4 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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