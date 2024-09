İstanbul'da iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler

Apple'ın geçtiğimiz gün duyurduğu iPhone 16 modeli için yüzlerce kişi gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. 120 bin TL'yi bulan fiyatlı telefona ilk sahip olmak isteyen vatandaşlardan bazıları, "Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz." dedi.

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

"HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ"

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.