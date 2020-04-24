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İstanbul'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? İzmir ve Ankara'da oruç ne zaman açılacak? İşte il il 24 Nisan Cuma günü iftar vakitleri |Video
Son dakika haberi... Mübarek Ramazan ayına girilmesiyle en çok merak edilen sorulardan biri de "İftar saat kaçta" sorusu. Ramazanın ilk gününde iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da iftar ne zaman? İzmir ve Ankara'da oruç ne zaman açılacak? İşte 24 Nisan Cuma günü il il iftar vakitleri...
Mübarek Ramazan ayına girilmesiyle en çok merak edilen sorulardan biri de "İftar saat kaçta" sorusu. Ramazanın ilk gününde iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul'da iftar ne zaman? İzmir ve Ankara'da oruç ne zaman açılacak? İşte 24 Nisan Cuma günü il il iftar vakitleri...
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