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Haberler Galeri Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk ourucu bugün tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 imsakiyesi ile birlikte iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir il il iftar saatlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:08
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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam ezanı saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye yayımlandı. 2020 Ramazan ayının ilk orucunu bugün tutan Müslümanlar, iftar için hazırlıklara başladı. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak. Yayımlanan imsakiye ile birlikte il il ifar saatleri belli oldu. Peki, akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte cevaplar...

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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

24 Nisan İstanbul iftar saati: 20.00

24 Nisan Ankara iftar saati: 19.43

24 Nisan İzmir iftar saati: 20.03

İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

3 REKAT FARZ

Namaza başlarken;

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)
- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

1. Rekat;

- "Sübhaneke" okunur,
- "Euzü-Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Namaz Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...