Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?

1. Rekat;

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...