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Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk ourucu bugün tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 imsakiyesi ile birlikte iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir il il iftar saatlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:59Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:08