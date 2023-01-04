İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Sis sağlığımızı nasıl etkiliyor? Uzman isimden kritik uyarı

Megakentte son günlerde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Artık insan sağlığını tehdit eder durumda. Uzmanlar geçmeyen öksürüğün nedeni olarak da hava kirliliğini gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Vefa Öztürk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Havada ne kadar çok sis varsa o kadar kirletici vardır." ifadelerini kullandı.

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