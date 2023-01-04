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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Sis sağlığımızı nasıl etkiliyor? Uzman isimden kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 09:47
Megakentte son günlerde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Artık insan sağlığını tehdit eder durumda. Uzmanlar geçmeyen öksürüğün nedeni olarak da hava kirliliğini gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Vefa Öztürk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Havada ne kadar çok sis varsa o kadar kirletici vardır." ifadelerini kullandı.

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