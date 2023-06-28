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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren manzara! A Haber canlı yayınında seyir halinde anlattı

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 10:39
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği görüntüler kayda geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş otomobil ile seyir halindeyken detayları anlattı.
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