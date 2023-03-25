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İstanbul’da genç kızın korku dolu anları! Aracını o halde görünce...

DHA
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Giriş: 25.03.2023 18:06
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde seyir halindeki cipte yangın çıktı. Aracını yol kenarında durduran sürücü Melisa E., yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken gözyaşlarını tutamadı. Sürücüye yardım eden Yılmaz Ahlat, “Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama kaputu açamayınca başarılı olamadık. İtfaiye geldi büyümeden söndürdü. Sürücü panik yaptı ağlıyordu" diye konuştu.
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