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İstanbul'da fırınlarda Ramazan denetimi

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 14:12
11 ayın sultanı Ramazan ayına giriyoruz. İstanbul'daki fırınlarda da Ramazan denetimi başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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Fırınlarda Ramazan denetimi
Fırınlarda Ramazan denetimi
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