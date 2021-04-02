İstanbul'da 'eski sevgili' tartışması kanlı bitti

İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki bir şahıs eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını vurdu. Mahkemeye çıkartılan saldırgan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Eski sevgilime konuştun dedi, gence kurşun yağdırdı.

Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

Bir parkın önünde buluşan 3 genç tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki Caner G., eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiği genci ve arkadaşını vurdu.

Saldırının ardından da kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı gençler hastanede tedavi altına alınırken saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki Caner. G, olayda kullandığı tabancayla birlikte

Beşiktaş'ta kıskıvrak yakaladı.

Saldırgan genç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.