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İstanbul’da emlakçı cinayetini JASAT 48 saatte çözdü

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Giriş: 24.09.2020 13:05
Güncelleme:24.09.2020 13:27
Çatalca'da iki emlakçı arasında borç tartışması nedeniyle işlenen cinayet Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla aydınlandı. Cesedi dere kenarında bulunan emlakçı Osman Gül'ü, kendisiyle aynı işi yapan B.D.'nin çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı. 87 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceleyen Jandarma, cinayetin ardından Osman Gül'ün aracını alarak kayıplara karışan ve üstü kanlı kıyafetini alışveriş merkezinde yenisiyle değiştiren B.D.'yi 48 saat içinde Başakşehir'de yakaladı. Cinayetin öncesi ve sonrasındaki görüntüler dikkat çekti. Atakan Irmak’ın haberinin detayları…
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