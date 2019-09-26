İstanbul'da depremde surlar zarar gördü

İstanbul'da son yaşanan 5,8'lik deprem sırasında tarihi surlar da zarar gördü. Surlardan düşen taşlar havadan görüntülendi. Öte yandan bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı ifade edildi.