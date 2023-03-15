İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Baskına gelip bıçaklandılar

Dehşete düşüren olay İstanbul’da meydana geldi. Etiler’de trafikte yol verme sebebiyle tartıştıkları motorkuryeyi dövmek için çalıştığı işyerine gelen 2 şahıs, çıkan kavgada motorkuryenin arkadaşı tarafından bıçaklandı. Kavga anları kameralara yansırken, bıçaklı saldırgan ve arkadaşı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.