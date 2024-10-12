İstanbul’da cüce keçiler çiftliği!

Sarıyer Gümüşdere Köyü'ndeki bir çiftlikte, Nijerya cüce keçilerinin besiciliği yapılıyor. Irkı ve boyutu nedeniyle bibloyu andıran bu keçiler hobi hayvanı olarak da biliniyor. İşte tüm detaylar…

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