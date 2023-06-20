İstanbul’da AVM’nin terasından atlamıştı! Genç kızın annesinden yürek dağlayan sözler: Bu bir cinayet

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan 25 yaşındaki Kader Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı anne Gülnaz Yıldız, kızının ölüme sürüklendiğini öne sürdü. Gülnaz Yıldız, “Kızımın ölümüne nişanlısı Berkan Y. neden oldu. Kızıma kredi çektirdi, altınlarını sattırdı. Yetmedi..."