20 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da AVM’nin terasından atlamıştı! Genç kızın annesinden yürek dağlayan sözler: Bu bir cinayet
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan 25 yaşındaki Kader Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı anne Gülnaz Yıldız, kızının ölüme sürüklendiğini öne sürdü. Gülnaz Yıldız, “Kızımın ölümüne nişanlısı Berkan Y. neden oldu. Kızıma kredi çektirdi, altınlarını sattırdı. Yetmedi..."