İstanbul’da 89 kişilik gasp ve haraç şebekesi çökertildi: 62 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan 4 ayrı operasyonla haraç almak için otelden hamama, imalathanelerden galeriye çok sayıda işyeri, otomobil ve evi kurşunlayan cinayet ve yaralama olayları gerçekleştiren 89 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerden 62’si tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin eylemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

