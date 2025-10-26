26 Ekim 2025, Pazar

İstanbul’da 4 ilçede gösteri yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 09:25
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye çalışmaları kapsamında bazı grupların kent genelinde izinsiz toplanma ve protesto girişimi hazırlığında olduğunu tespit etti. Valilik, 4 ilçeye gösteri 'yasağı' kararı aldı. Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası gibi eylemler 1 gün süreyle yasaklandı.
