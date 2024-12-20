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İstanbul’da 10 DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul'da 10 DHKP/C üyesi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.12.2024 19:55
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dört gün önce aşırı sol terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlemiş, Taceddin Erol Ş. adlı hücre üyesinin üzerinden çıkan dijitallerin çözülmesi ile ye bir hücre deşifre edilmişti. O dijitallerde, DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edilirken, aynı yapı içinde 6 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştiren Pınar Birkoç isimli örgüt mensubu ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu , sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit ortaya çıkarılmıştı.
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İstanbul’da 10 DHKP/C üyesi tutuklandı
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