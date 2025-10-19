19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’a yakın... Doğayla iç içe bir köy! Doğanın kalbinde huzur: Kabakça Mahallesi | ŞEHRE YAKIN
İstanbul’a yakın... Doğayla iç içe bir köy! Doğanın kalbinde huzur: Kabakça Mahallesi | ŞEHRE YAKIN

İstanbul’a yakın... Doğayla iç içe bir köy! Doğanın kalbinde huzur: Kabakça Mahallesi | ŞEHRE YAKIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 13:05
İstanbul'un kalabalığından uzak, huzurun tam ortasında bir köy... Çatalca'ya bağlı Kabakça Mahallesi hem ruhu hem doğayı besliyor. Yıllardır korunan gelenekler, el emeğiyle yapılan lezzetler ve doğayla uyum içinde bir yaşam... Ekip arkadaşlarımız sizler için tanıttı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a yakın... Doğayla iç içe bir köy! Doğanın kalbinde huzur: Kabakça Mahallesi | ŞEHRE YAKIN
Kadıköy’de 4 engelli kişi denize düştü!
Kadıköy'de 4 engelli kişi denize düştü!
İstanbul’a yakın doğayla iç içe bir köy
İstanbul’a yakın doğayla iç içe bir köy
Koçerlerin zorlu göç yolculuğu
Koçerlerin zorlu göç yolculuğu
Siirt’te polis, üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Siirt'te polis, üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Erzurum’da bitmeyen cirit heyecanı
Erzurum’da bitmeyen cirit heyecanı
Yapamazsın dediler! Öyle bir şey yaptı ki…
“Yapamazsın” dediler! Öyle bir şey yaptı ki…
Otobüs seferlerinde yeni dönem
Otobüs seferlerinde yeni dönem
Erfelek’te sonbahar tüm renkleriyle hissediliyor
Erfelek'te sonbahar tüm renkleriyle hissediliyor
Otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
Şehre Yakın Yozgat Ağıllı’da
Şehre Yakın Yozgat Ağıllı’da
Bilge Kral: Aliya İzzetbegoviç
Bilge Kral: Aliya İzzetbegoviç
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Daha Fazla Video Göster