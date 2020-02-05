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05.02.2020
İstanbul'a kar geliyor! Peki hangi semtlerde etkili olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
İstanbul'a kar yağışı geliyor. Perşembe günü yağması tahmin edilen kar yağışının İstanbul'da hangi semtlerde etkili olacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üye Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında anlattı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika bilgileri ve en güncel hava durumu tahmini haberimizde...
İstanbul'a kar yağışı geliyor. Perşembe günü yağması tahmin edilen kar yağışının İstanbul'da hangi semtlerde etkili olacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üye Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında anlattı.
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika bilgileri ve en güncel hava durumu tahmini haberimizde...
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