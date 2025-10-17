17 Ekim 2025, Cuma

İstanbul ve birçok il için sağanak alarmı! Hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 12:37
Hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak, yurdun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul ve birçok il için sağanak alarmı var. Cumartesi günü İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde sağanak bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da yağışların hafif şekilde olması beklenirken, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde sağanak bekleniyor. Salı günü yurt genelinde parçalı bulutlu hava ve sağanak yağış etkili olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan meteoroloji uzmanı Adil Tek anlattı.
