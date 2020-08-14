İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta katıldığı operasyon sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.

VALİ YERLİKAYA'DAN ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU İÇİN BAŞSAĞLIĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta katıldığı operasyon sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Polis memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit ailemiz, emniyetimiz ve milletimizin başı sağ olsun. Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin şefkat yüzüsün. Ruhun şad olsun."

Yerlikaya paylaşımında, sokağa çıkma yasağında emziğini kaybettiği için uzun süre ağlayan ve ailesi, polisi arayıp yardım istediğinde eczaneden emzik alarak çocuğa hediye eden şehit polis memuru Çetinkol'un görüntülerine de yer verdi.





EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde girdiği kovalamacada düşüp yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı.

Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul-Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs günü Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."