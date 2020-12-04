Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21 itibariyle Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yüzde 81'lere ulaşan İstanbul trafindeki son durum nasıl? A Haber muabiri yol durumu canlı yayında aktardı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu.

TRAFİK YÜZDESİNİN 81 SEVİYELERİNDE



Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

İstanbul'da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.