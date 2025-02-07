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İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer’de kuru yük gemisi sürüklendi

İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer'de kuru yük gemisi sürüklendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 18:26
İstanbul'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı aralıklarla yerini yağmura bırakıyor hal böyle olunca özellikle akşam saatlerinde mega kentin trafiği de bu olumsuz koşullardan etkileniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan İstanbul trafiğindeki son durumu aktarırken, Sarıyer Kilyos'ta fırtına nedeniyle kuru yük gemisi dev dalgalarda sürüklendiğini ifade etti. Mercan “Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.” ifadelerini kullandı.
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İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer’de kuru yük gemisi sürüklendi
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer’de kuru yük gemisi sürüklendi
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer'de kuru yük gemisi sürüklendi
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