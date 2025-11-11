11 Kasım 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 76 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 11.11.2025 19:32
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı.
