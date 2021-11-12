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İstanbul İkitelli'de dokuma atölyesinde yangın

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Giriş: 12.11.2021 08:50
Son dakika haberi... İstanbul'da bir dokuma atölyesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah saatlerinde Başakşehir İkitelli'de Eskoop Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı dokuma atölyesinden alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Uzun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak; iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

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Dokuma atölyesinde yangın
Dokuma atölyesinde yangın
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