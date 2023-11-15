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İstanbul için SON DAKİKA düğün kararı! Yasak geldi

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Giriş: 15.11.2023 09:29
Binlerce çiftin düğün merasiminin yapıldığı salanlar için kritik bir karar imza atıldı. Yeni evlenecek çiftleri ilgilendiren adımı İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) duyurdu.
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