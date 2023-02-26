İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskin en çok arttığı bölgeler arasında İstanbul, Bingöl ve İzmir var. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti. İstanbul artık her an risk altında. Peki ne yapmalıyız? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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