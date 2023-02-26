26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2023 13:59
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskin en çok arttığı bölgeler arasında İstanbul, Bingöl ve İzmir var. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti. İstanbul artık her an risk altında. Peki ne yapmalıyız? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul için deprem uyarısı: Çok daha yüksek... İSTANBUL İÇİN DEPREM UYARISI: ÇOK DAHA YÜKSEK...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul için deprem uyarısı: Çok daha yüksek...
İstanbul için deprem uyarısı: Çok daha yüksek...
Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?
Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanı A Haber’de
Diyanet İşleri Başkanı A Haber'de
Onlar depremin isimsiz kahramanları
Onlar depremin isimsiz kahramanları
Bir deprem daha yaşanabilir mi?
Bir deprem daha yaşanabilir mi?
Nilüfer Barajı kurudu
Nilüfer Barajı kurudu
Hatay’daki yıkım Antakya Kalesi’nden görüntülendi
Hatay'daki yıkım Antakya Kalesi'nden görüntülendi
2 işçi göçük altında vefat etti
2 işçi göçük altında vefat etti
Depremin 21. gününde Adıyaman
Depremin 21. gününde Adıyaman
Çadır kentte pazar sabahı
Çadır kentte pazar sabahı
Tarihi çarşı depremde büyük hasar gördü
Tarihi çarşı depremde büyük hasar gördü
Acının boyut değiştirdiği yer
Acının boyut değiştirdiği yer
Daha Fazla Video Göster