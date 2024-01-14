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İstanbul Galata’da şüpheli ölüm! Turist çift temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu
Olay İstanbul Galata'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu kişi bir uygulama üzerinden daireyi kiraladı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi haber alamadı ve yedek anahtarla içeriye girerek çiftin yatak odasından cansız bedenlerini buldular. Norveç uyruklu adamın üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.