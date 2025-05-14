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İstanbul eşini tehdit edip ağabeyinin aracını yaktı

İstanbul eşini tehdit edip ağabeyinin aracını yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 13:22
Fatih’te iddiaya göre İrfan K., evi terk ettiği öne sürülen eşi N.K.'nın ailesinin evine gidip tehdit etti. Eşinin ağabeyine ait otomobili de kundakladı. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri tarafından yakalanan İrfan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İrfan K.'nın eşini tehdit ettiği anlar ve yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İstanbul eşini tehdit edip ağabeyinin aracını yaktı
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