14 Mayıs 2025, Çarşamba
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İstanbul eşini tehdit edip ağabeyinin aracını yaktı
Fatih’te iddiaya göre İrfan K., evi terk ettiği öne sürülen eşi N.K.'nın ailesinin evine gidip tehdit etti. Eşinin ağabeyine ait otomobili de kundakladı. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri tarafından yakalanan İrfan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İrfan K.'nın eşini tehdit ettiği anlar ve yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.