05 Temmuz 2022, Salı
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İstanbul Esenyurt'ta vahşet: Bir kişi annesi ile iki kardeşini öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir kişi, annesi ile iki kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.