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İstanbul Esenyurt'ta vahşet: Bir kişi annesi ile iki kardeşini öldürdü

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Giriş: 05.07.2022 19:58
İstanbul Esenyurt'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir kişi, annesi ile iki kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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