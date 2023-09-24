24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Çekmeköy’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İstanbul Çekmeköy’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2023 10:21
İstanbul Çekmeköy’ün Çavuşbaşı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
İstanbul’da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı!
Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı!
63 yılda 70’ten fazla göl kurudu
63 yılda 70'ten fazla göl kurudu
Başıboş köpek sayısı her geçen gün artıyor
Başıboş köpek sayısı her geçen gün artıyor
Üsküdar’da yöresel lezzet festivali başladı
Üsküdar'da yöresel lezzet festivali başladı
Başkan Erdoğan’ın kuzeni için son görev
Başkan Erdoğan'ın kuzeni için son görev
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Kız Kulesi manzarası kapandı
Kız Kulesi manzarası kapandı
Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları!
Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları!
Cerrah fasulyede hasat zamanı!
Cerrah fasulyede hasat zamanı!
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
Daha Fazla Video Göster