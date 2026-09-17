İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu! Köprülerde ve ana arterlerde son durum

İstanbul'da haftanın sonuna yaklaşırken sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yeniden arttı. Okulların açılması ve servis araçlarının trafiğe çıkmasıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 47-50 seviyelerine yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa Yakası'ndan bağlantılarda ve FSM Köprüsü çevresinde araç kuyrukları oluşurken, E-5'in Uzunçayır-Kartal hattında da yoğunluk dikkat çekti. A Haber muhabiri Erşan Karaca, Okmeydanı'ndan İstanbul trafiğindeki son durumu ve alternatif güzergâhları aktardı.