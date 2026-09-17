Güllü'nün ölümünde ses kaydı: Tuğyan ve Sultan'ın kaçış konuşması

Kamuoyunun yakından takip ettiği Güllü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Dosya kapsamında ortaya çıktığı belirtilen ses kayıtlarında, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu arasındaki görüşmelerin yer aldığı öne sürüldü. Kayıtlarda yurt dışına kaçış planına ilişkin ifadelerin bulunduğu iddia edilirken, soruşturma dosyasındaki yeni bilgiler mercek altına alındı. Güllü dosyasında gazeteciler Şükran Uslu ve Tunahan Sağdıç'in ulaştığı özel bilgilerin de yer aldı.