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İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan anında müdahale!

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Giriş: 20.07.2023 23:16
İstanbul Çatalca’da otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İstanbul Çatalca’da yangın!
İstanbul Çatalca'da yangın!
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