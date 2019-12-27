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27.12.2019

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı |Video

İstabul Boğazı'nda Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi karaya oturdu. Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

BAKANLIKTAN KAZAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde kirlenme olmadığı ve hareket edebilir durumdaki geminin kıyı emniyeti tarafından çekileceği belirtildi.

Bakanlık boğaz trafiğinde aksama yaşanmayacağını duyurdu.

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