02 Mayıs 2022, Pazartesi
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İstanbul Boğazı’nda yunus gösterisi
Görüntüler, Üsküdar sahillerden. Bayram sabahı sahilde hava almaya çıkanlar yunusların gösterisiyle karşılaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında görüntülenen yaklaşık 10-15 sürüden oluşan yunuslar, Boğaz’ın serin sularına dalıp çıktı. En ilginç görüntüyü ise yunus sürüsü içindeki beyaz yunus oluşturdu. O anları da A Haber kameramanı Özkan Şafak görüntüledi.