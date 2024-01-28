28 Ocak 2024, Pazar
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İstanbul Boğazı'nda kırmızı alarm! Arızalanan gemi için seferberlik
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği normale döndü.