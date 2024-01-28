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İstanbul Boğazı'nda kırmızı alarm! Arızalanan gemi için seferberlik

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Giriş: 28.01.2024 09:25
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği normale döndü.
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