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İstanbul Beylikdüzü'nde anne ve oğlun cesetleri bulundu! Kapıdaki not büyük paniğe yol açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 09:53
İstanbul Beylikdüzü tüyler ürperten bir olaya şahitlik etti. İstanbul Beylikdüzü'nde anne ve oğlunun cesetleri, oturdukları dairede kapılarında 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' notları yazan ayrı odalarda bulundu. Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren polis ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti.
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